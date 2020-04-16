Сдержанная, мягко говоря, реакция украинского руководства на масштабные пожары в Чернобыльской зоне стала притчей во языцех

Высказалась по этому поводу и известный волонтер Наталья Юсупова, искренне удивившись тому, что за полторы недели с начала возгорания лесов в зоне никто из властей не удосужился поехать в регион, где произошло ЧП.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, о том, что на самом деле происходило в Чернобыльской зоне, люди узнавали, благодаря стримам активистов, пожарным и волонтерам.

«NASA показывает на весь мир космические съемки огромной территории, которая пылает, а наша власть молчит», – не сдерживает злости Юсупова.

Только когда возмущение народа достигло наивысшей отметки, президент Владимир Зеленский спустя 10 дней после начала пожара в очередном видео сообщил, что «следит за обстановкой» и что ему «все доложат завтра», то есть, на 11-ый день пожара. В конце прозвучала благодарность за работу пожарным.

«Ничего страшного нет, радиации нет, чуть полыхает, пожарные всем обеспечены, у всех все есть. Ну а то, что они спали на улице на голой земле, и то, что прикрывали нос тряпками, а не распираторами, наверне, это им просто жарко было и в масках неудобно. Со слов маленького президента Зеленского получается, что войны нет, при этом постоянно хоронят убитых воинов. Вирус есть, но больницы обеспечены, при этом медики публично заявляют, что у них ничего нет. Пожар не опасен, но радиация повышенная, сгорели села, горят животные, дым столбом, воды у пожарных не хватает, спят на земле, но все под контролем и помощь не нужна. За десять дней не нашлось времени съездить и поддержать пожарных», – отмечает автор, добавив, что это, гораздо ближе, чем Оман, всего 100 километров от Киева.

Я розпочну з розповіді про пожежі в лісах Зони відчуження. Щодня протягом останнього тижня голова ДСНС доповідає про ситуацію. Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає. Відкритий вогонь у Зоні відчуження наразі не спостерігається. Вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність. Усіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам’ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду. Тепер щодо боротьби з коронавірусом. Цими днями ми чекаємо на прибуття 3 літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття 8 літаків із цінними вантажами. Робота не зупиняється. Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, з якими ми спільно протидіємо хворобі. Особливу подяку висловлюю парламенту за ухвалення змін до державного бюджету. Незважаючи на спротив багатьох політичних партій, назви яких чудово відомі, ми змогли прийняти необхідні зміни для підтримки наших медиків, забезпечення лікарень, допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим людям, підприємцям та тим, хто втратив роботу. Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося – завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно. Тому вкотре закликаю вас на Великодні свята бути вдома. Кожен з нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. І робити це заради власної безпеки – це зрілість і мудрість нації. І традиційна порада, чим зайнятися на карантині. Ось за цими посиланнями ви знайдете велику добірку електронних книжок з бібліотек України. За різними жанрами та на будь-який смак. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого https://elib.nlu.org.ua/ Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва http://lukl.kiev.ua/ Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/ Gepostet von Володимир Зеленський am Dienstag, 14. April 2020

И в такой ситуации видеообращение президента звучит, как издевательство:

«Меня больше всего поражают люди, которые поставили под его блеянием лайк. Вам вот такое отношение к стране и людям нравится? Видимо, да. Очень жаль и очень обидно за людей, к которым относятся, как к скотам, а Вы этим ничтожным людишкам знак одобрения ставите».

От катастрофы Украину спасли не видосики Зеленского, а самоотдача пожарных и дождь, который вовремя пошел, остановив огонь за два километра от ядерных могильников.

«Народ снова остался наедине с бедой, как всегда, помогали сами себе», – подытожила она. Деньги же, которые правительство на девятый день пожара выделило на борьбу с огнем, а это 46 миллионов гривен, растворятся в неизвестности, уверена Юсупова.

Напомним, Зеленский экстренно покинул отравленный гарью Киев.

Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем крупный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"