Сдержанная, мягко говоря, реакция украинского руководства на масштабные пожары в Чернобыльской зоне стала притчей во языцех
Высказалась по этому поводу и известный волонтер Наталья Юсупова, искренне удивившись тому, что за полторы недели с начала возгорания лесов в зоне никто из властей не удосужился поехать в регион, где произошло ЧП.
Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, о том, что на самом деле происходило в Чернобыльской зоне, люди узнавали, благодаря стримам активистов, пожарным и волонтерам.
Одесская область уйдет под воду, сделано предупреждение: какие города могут исчезнуть с карты
Военную технику стянули под Киев, начались облавы: к чему готовиться с 16 апреля и кто под угрозой
Каменских, Полякова, Лобода и другие звезды в самых жарких образах, от которых дух захватывает: топ фото
Роман Ани Лорак и Сергея Лазарева: артисты перестали прятаться, долгожданное заявление
«NASA показывает на весь мир космические съемки огромной территории, которая пылает, а наша власть молчит», – не сдерживает злости Юсупова.
Только когда возмущение народа достигло наивысшей отметки, президент Владимир Зеленский спустя 10 дней после начала пожара в очередном видео сообщил, что «следит за обстановкой» и что ему «все доложат завтра», то есть, на 11-ый день пожара. В конце прозвучала благодарность за работу пожарным.
«Ничего страшного нет, радиации нет, чуть полыхает, пожарные всем обеспечены, у всех все есть. Ну а то, что они спали на улице на голой земле, и то, что прикрывали нос тряпками, а не распираторами, наверне, это им просто жарко было и в масках неудобно. Со слов маленького президента Зеленского получается, что войны нет, при этом постоянно хоронят убитых воинов. Вирус есть, но больницы обеспечены, при этом медики публично заявляют, что у них ничего нет. Пожар не опасен, но радиация повышенная, сгорели села, горят животные, дым столбом, воды у пожарных не хватает, спят на земле, но все под контролем и помощь не нужна. За десять дней не нашлось времени съездить и поддержать пожарных», – отмечает автор, добавив, что это, гораздо ближе, чем Оман, всего 100 километров от Киева.
И в такой ситуации видеообращение президента звучит, как издевательство:
«Меня больше всего поражают люди, которые поставили под его блеянием лайк. Вам вот такое отношение к стране и людям нравится? Видимо, да. Очень жаль и очень обидно за людей, к которым относятся, как к скотам, а Вы этим ничтожным людишкам знак одобрения ставите».
От катастрофы Украину спасли не видосики Зеленского, а самоотдача пожарных и дождь, который вовремя пошел, остановив огонь за два километра от ядерных могильников.
«Народ снова остался наедине с бедой, как всегда, помогали сами себе», – подытожила она. Деньги же, которые правительство на девятый день пожара выделило на борьбу с огнем, а это 46 миллионов гривен, растворятся в неизвестности, уверена Юсупова.
Напомним, Зеленский экстренно покинул отравленный гарью Киев.
Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем крупный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.
Также Politeka писала, что ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"