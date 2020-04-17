Большинство правоохранительных структур, которые должны бороться с коррупцией и возвращать деньги в государственный бюджет Украины, работают неэффективно

Об этом в своем новом видеообращении рассказал известный украинский телеведущий Андрей Пальчевский, передает Politeka.net. По его словам, эффективность работы некоторых правоохранительных органов вызывает вопросы.

«Пока весь мир и Украина отвлечены на борьбу с вирусом, есть группы людей, которые ни на секунду не останавливаются, днем и ночью делают порученное государственное дело. Это все компании, которые обычно начинаются на три буквы: СБУ, ДБР…», - отметил Пальчевский.

По его словам, одна из этих организаций за квартал вернула в бюджет Украины 14 тысяч гривен.

«То есть ежемесячно эти люди, которые тратят десятки миллионов долларов на свое содержание в месяц, приносят государству 5 тысяч гривен. Зато мы точно знаем, что, несмотря на то, что происходит вокруг, они выполняют свою главную задачу – затыкают рот всем политически неблагонадежным. Либо сводят счеты с политическими оппонентами. Так держать, ребята! Даешь 16 тысяч гривен после карантина», - иронизирует Андрей Пальчевский.

16 тыс гривен на всю страну!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 17. April 2020

Напомним, что Пальчевский разнес власть из-за подготовки к карантину в Украине: "Необходимо наказать".

Как ранее сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о фатальной ошибке: "В осень войдем с другим...".

Также Politeka информировала, что Андрей Пальчевский: "Планы нашего правительства закидать шапками вирус и выйти на работу накрываются медным тазом".