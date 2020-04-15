"За що нам такі покарання?"

Плани влади щодо можливого ослаблення карантину в Україні провалилися

Про це у своєму новому відеозверненні розповів відомий український телеведучий Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

За його словами, у Кабміна не вийшло "закидати шапками" вірус.

"Що стосується карантину. Схоже, що плани нашого уряду закидати шапками вірус і вийти на роботу накриваються мідним тазом. Міністр Степанов повідомив, про те, що карантин, швидше за все доведеться продовжити", - стверджує телеведучий.

Пальчевський також в контексті світової пандемії попередив, що обмежувальні заходи в США, можливо, триватимуть до 2022 року.

"Це накладає на нас, злиденну країну, особливу печатку. Якесь випробування... І я сьогодні подумав. Така велика кількість людей захворює в церквах, так багато керівництво країни зробило для того, щоб останні 30 років у нас будували в три рази більше церков, ніж шкіл. І ось результат... Так де ж воно, Боже проведення? За що нам такі покарання? Всі ходять, моляться, а результат прямозворотний. Напевно, Бог все-таки знаходиться не в приміщенні, а всередині кожного з нас", - зробив жорсткий висновок телеведучий.

"Але ці чорти-антихристи, які нами керують 30 років, зайнялися зовнішнім богослужінням, а самі - диявольськи рвали країну на частини. Позбавили її науки, медицини, санітарії і, найголовніше, надії... Надія залишається тільки на правду, яку ми і будемо нести, незважаючи на те, що СБУшники, чомусь, наїжджають не тільки на злодіїв, але і на тих, хто говорить правильне людям", - потужно резюмував Андрій Пальчевський в своєму відеозверненні.

Нагадаємо, Пальчевский розніс влада через підготовки до карантину в Україні: "Необхідно покарати".

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