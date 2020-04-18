Работники пожарной охраны «Укрзализныци» присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отметим, что на днях в Житомирской области вспыхнул масштабный пожар, который охватил около 4 тысяч гектаров леса. Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов. Ликвидацией пожаров занимался почти весь личный состав ГСЧС в области. Им на помощь пришли и железнодорожники.

Так, по словам Криклия для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды.

«В стороне от вызовов инфраструктура никогда не стоит… К работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды Коростень. Пожарные провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров», - сообщил министр.

До этого мы писали о том, что пожары, охватившие Житомирскую область, навредят как минимум трем украинским областям.

Об этом сообщил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида во время брифинга. По его словам, смог, образовавшийся в результате лесных пожаров, перемещается в Черкасскую, Полтавскую и Днепропетровскую области. В Киеве же концентрация вредных веществ в воздушных массах уменьшится. Кульбида предупредил, что жители этих трех регионов могут ощущать запах гари.

Напомним, что 16 апреля в Житомирской области произошел жуткий пожар, который уничтожил десятки домов в одном из сел. Пожар, как и в большинстве случаев, произошел из-за поджога сухой травы. Именно этот пожар и стал причиной смога в украинской столице. Отмечается, что пожар распространился на огромные территории.

Напомним, новый очаг пожаров в Украине, ядовитый смог накроет три области: срочное заявление властей.

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