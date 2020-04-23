Стало известно, почему у президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" сохраняется высокая популярность среди украинцев

Об этом в своем Facebook рассказал политический эксперт Глеб Ляшенко.

По его словам, этот феномен объясняется тем, что украинцы пока не видят альтернативы Владимиру Зеленскому.

В частности, Глеб Ляшенко напомнил, что сейчас 38% избирателей готовы отдать свои голоса за "Слугу народа", и за девять месяцев рейтинг партии упал всего на 5%.

Эксперт также отметил, что Владимир Зеленский может поблагодарить своему предшественнику Петру Порошенко за то, что он утянул Украину на дно.

"Ниже уже не упадёшь, как ни старайся. При Порошенко мясо подорожало в 3 раза, горячая вода — в 5 раз, а газ — в 10 раз. При Порошенко ликвидировали 30% всех банков страны. При Порошенко позакрывали больницы и начали губительную для стариков медреформу. При Порошенко для каждого украинца ввели военный сбор. При Порошенко карт-бланш получили "радикалы-активисты", которые у 60% украинцев вызывают раздражение, а у 20% — ненависть и презрение. Ну, и так далее… Украинцы слишком устали от мерзавца Порошенко, поэтому непоколебимы в поддержке болвана Зеленского. Уж лучше болван, чем мерзавец", - заявил Ляшенко.

Несмотря на то, что украинцы не видят альтернативы Зеленскому, политический эксперт призвал присмотреться к кандидатуре Виктора Медведчука.

"А ещё украинцы не видят альтернативы Зеленскому. Лично я вижу. Мне нравится "Оппозиционная платформа" Виктора Медведчука. Но большинство украинцев, живущие под гнётом русофобской пропаганды, моих предпочтений не разделяют. За Порошенко и Тимошенко они тоже, естественно, голосовать не будут. А других альтернатив пока нет. Поэтому остаётся Зеленский и его бездарные "слуги". Зеленский будет бесспорным лидером рейтингов до тех пор, покуда резко не ухудшится ситуация в экономике и не появится новая мощная сила с центристской идеологией. Первое, думаю, не за горами. Второе — возможно. Очень бы хотелось увидеть партию Андрея Портнова и Елены Лукаш", - уверенно добавил аналитик.

Подытоживая, Глеб Ляшенко выразил надежду, что следующий президент реализует все то, что год назад обещал Зеленский.

"Так или иначе, уже сейчас нужно думать, какой будет Украина после Зеленского. Украина точно будет. Нищая, раздолбанная, без части территорий, но будет. Очень бы хотелось, чтобы следующий президент реализовал хотя бы всё то, что обещал балабол Зеленский год назад. Вполне нормальный центристский курс, без перегибов, который вполне устроит большинство украинцев. Но пока Украина идёт курсом меньшинства. Наглого, злобного, агрессивного быдло-меньшинства", - подытожил он в своем Facebook.

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