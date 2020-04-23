Стало відомо, чому у президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" зберігається висока популярність серед українців

Про це у своєму Facebook розповів політичний експерт Гліб Ляшенко.

За його словами, цей феномен пояснюється тим, що українці поки не бачать альтернативи Володимиру Зеленському.

Зокрема, Гліб Ляшенко нагадав, що зараз 38% виборців готові віддати свої голоси за "Слугу народу", і за дев'ять місяців рейтинг партії впав всього на 5%.

Експерт також відзначив, що Володимир Зеленський може подякувати своєму попереднику Петру Порошенку за те, що він затягнув Україну на дно.

"Нижче вже не впадеш, як не старайся. При Порошенку м'ясо подорожчало в 3 рази, гаряча вода - в 5 раз, а газ - в 10 разів. При Порошенку ліквідували 30% усіх банків країни. При Порошенку позакривали лікарні і почали згубну для стариков медреформу. При Порошенку для кожного українця ввели військовий збір. При Порошенку карт-бланш отримали "радикали-активісти", які в 60% українців викликають роздратування, а у 20% ненависть і презирство. Ну, і так далі… Українці втомилися від мерзотника Порошенка, тому непохитні у підтримки бовдура Зеленського. Вже краще бовдур, ніж мерзотник", - заявив Ляшенко.

Незважаючи на те, що українці не бачать альтернативи Зеленському, політичний експерт закликав придивитися до кандидатури Віктора Медведчука.

"А ще українці не бачать альтернативи Зеленському. Особисто я бачу. Мені подобається "Опозиційна платформа" Віктора Медведчука. Але більшість українців, які живуть під гнітом русофобської пропаганди, моїх уподобань не поділяють. За Порошенка і Тимошенко вони теж, природно, голосувати не будуть. А інших альтернатив поки що немає. Тому залишається Зеленський і його бездарні "слуги". Зеленський буде безперечним лідером рейтингів до тих пір, доки різко не погіршиться ситуація в економіці і не з'явиться нова потужна сила з центристською ідеологією. Перше, думаю, не за горами. Друге - можливо. Дуже б хотілося побачити партію Андрія Портнова і Олени Лукаш", - впевнено додав аналітик.

Підсумовуючи, Гліб Ляшенко висловив надію, що наступний президент реалізує все те, що рік тому обіцяв Зеленський.

"Так чи інакше, вже зараз потрібно думати, якою буде Україна після Зеленського. Україна точно буде. Злиденна, роздовбана, без частини територій, але буде. Дуже б хотілося, щоб наступний президент реалізував хоча б все те, що обіцяв балабол Зеленський рік тому. Цілком нормальний центристський курс, без перегинів, який цілком влаштує більшість українців. Але поки Україна йде курсом меншини. Нахабного, злісного, агресивного бидло-меншини", - підсумував він у своєму Facebook.

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