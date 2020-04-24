Скандальный депутат российской госдумы Владимир Жириновский рассказал, как можно уничтожить Украину
Как сообщает Politeka.net, своим бредовым планом политик поделился на своем Telegram-канале.
Россияне давно видят во всем происходящем в Украине и по всему миру происки США. Паранойя достигла такого уровня, что Владимир Жириновский задумался, как раз и навсегда сковать Украину по рукам и ногам.
По его мнению, нужно сделать всех жителей Украины русскими, а именно - выдавать российские паспорта всем желающим. Владимир Жириновский уверен, что со временем все украинцы исчезнут, а останутся только граждане других государств.
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Якобы, только так можно остановить американизацию. Но российский депутат не сдержался и выдал, что его предложение угробит независимую Украину. Впрочем, он никогда не скрывал своих мотивов.
"Выдавать русские паспорта. Не только на Донбассе, а вообще всем желающим на Украине. В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины", — написал лидер российской ЛДПР.
Стоит напомнить, что в 2019 году президент России Владимир Путин решил выдавать российские паспорта всем жителям Донецкой и Луганской областей. Даже тем, кто живет в подконтрольных Киеву районах.
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