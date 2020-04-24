Если Михаил Саакашвили получит топ-должность в Кабинете министров, то Грузия расценит это как "недружественный шаг" Киева

Такое заявление сделал посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, передает Интерфакс-Украина.

В частности, дипломат решил напомнить, что Михаил Саакашвили признан правосудием Грузии виновным и объявлен в международный розыск.

"Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", - заявил Шарашенидзе в общении с журналистами.

Посол также добавил, что официальный Киев уже проинформирован об отношении Тбилиси к вопросу с назначением Михаила Саакашвили на топ-должность.

"Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями", - резюмировал грузинский дипломат.

Также есть информация о том, что Грузия отозвала своего посла из Украины из-за возможного назначения Саакашвили в Кабмин, передает УНИАН.

По словам экс-главы Нацполиции Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.

В то же время грузинские СМИ утверждают, что министр иностранных дел Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением Зеленского.

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, в Украине, в отличие от Грузии, пока не знали, что такое жить без света – Саакашвили об энергетическом кризисе.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну.