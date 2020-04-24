Проект Закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (реєстр.№2571-д) викликає надзвичайний суспільний резонанс та спекуляції навколо можливого впливу Міжнародного валютного фонду на прийняття рішень Верховною Радою України. Тому керівництво Уряду має надати народним депутатам змістовні відповіді стосовно того, чи насправді прийняття цього законопроекту є необхідною умовою отримання Україною кредиту від МВФ.

Про це йдеться у зверненні народного депутата Андрія Ніколаєнка і його колег - членів Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики до Прем’єр-Міністра України.

«Ми з колегами по фінансовому комітету поставили декілька запитань пану Прем’єру, а саме: чи насправді МВФ вимагає прийняття цього закону як передумови надання чергового кредиту? Хто та коли від МВФ погоджував текст цього законопроекту? Які саме поважні посадовці від України вели ці перемовини з МВФ? Скільки ж грошей пообіцяв МВФ Україні за цей закон?», - зауважив з цього приводу Андрій Ніколаєнко на свої сторінці у Facebook.

Політик вважає, що суспільство, депутатський корпус, та насамперед члени фінансового комітету Ради, який зараз якраз розглядає чисельні поправки до законопроекту 2571-д, повинні мати повну інформацію стосовно наявності вимог МВФ з приводу цього проекту.

«Маємо розуміти, хто ж насправді цим законопроектом підштовхує парламентську більшість до злочину – свідомого порушення Конституції та узаконення рейдерства з боку колишнього та теперішнього керівництва НБУ», - наголосив Ніколаєнко.