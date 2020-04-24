Кабмин уволил Максима Нефедова с должности главы Таможенной службы

Соответствующее решение правительство приняло в пятницу, 24 апреля. При этом сам Нефедов заявил, что не знает причину своего увольнения, а о самом решении узнал только на заседании Кабмина.

«Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером», - заявил он в комментарии «Новому времени».

Стоит отметить, что ранее Нефедов оскандалился космической зарплатой и премиями. Так, выяснилось, что в течение нескольких месяцев он получал надбавку в 300% оклада, несмотря на огромные недоборы таможни. При этом в марте его надбавки составили 79,8 тыс. грн.

Также сам Нефедов подтверждал, что получал премии в размере 600% от его коалада.

«Да, я получал 6 недель такие выплаты. Средняя зарплата на таможне у меня 72 тыс. грн. Много?», - писал чиновник в комментариях в Фейсбук.

Он утверждал, что заслуживает таких премий, так как не берет взяток и живет на одну зарплату.

Стоит отметить, что помимо Нефедова своей должности лишился и глава Налоговой службы Сергей Верланов. Решение о его увольнении Кабмин принял на том же заседании.

Напомним, Нефедов и его заместители получили надбавку в 300% от Минфина: "Для своих есть".

Как сообщала Politeka, глава украинкой таможни Нефедов попался на коррупции, НАБУ открыло дело.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов жестко осадил Нефедова за беспредел на таможне: «Печально закончится».