Министерство финансов согласовал выплату премий четверым чиновникам ГФС

Министерство финансов Украины согласовало выплаты чиновникам Государственной фискальной службы Украины за интенсивность труда. Так, доплата достигает 300% оклада на должности на 2020 год. Об этом, со ссылкой на документы финансового ведомства, обнародованные изданием «Апостроф», сообщает Politeka.net.

Доплаты к окладу получат глава ГФС Максим Нефедов, его заместители — Роберт Зэлди, Сергей Петухов и Денис Шендрик.

Более того, оказалось, что в сентябре – октябре 2019 года Максим Нефёдов уже получал надбавки за интенсивность труда, но тогда они были немного ниже – 200% должностного оклада.

В сети украинцы отреагировали на такое повышение зарплаты, вспомнив, что медики сейчас работают за те же гроши.

«А у них денег на повышение зарплат медикам нету! Только для «своих» есть!», «Пока мы это будем терпеть, это будет продолжаться вечно.», «Если это правда , то мы никогда не выберемся из ямы , в которой находится наша экономика. надеюсь, что это фейк», «Это о том, чего стоят слова президента об установлении максимальной оплаты труда для государственных чиновников в пределах 10 минимальных зарплат. Что, еще не установили? Хотели, но не успели? Или вообще не думали выполнять обещанное? Или думали, но только на время карантина? Какой вариант ответа выберете? Хотя о чем это я... Не барское это дело отвечать за собственные косяки. Далеко пойдете, господа! Но только к чему придете. Вот в чем вопрос.», – разневались в сети пользователи.

Напомним, что "клубничку" с Максимом Нефедовым слили в сеть, переплюнул даже Илью Киву: "Гражданочка, откройте багажник!".

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев жестко прошелся по Нефедову из-за таможенных сборов: "уходят миллиарды гривен из бюджета".

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