Попался на том, против чего боролся

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против главы Таможенной службы Максима Нефьодова

Об этом сообщил ряд украинских Телеграмм-каналов. 4 марта в пресс-службе НАБУ сообщили, что бюро открыло уголовное производство о возможном правонарушении, которое совершили чиновники Минэкономразвития. По данным СМИ, речь идет именно о Нефедове, который до получения должности главы Таможенной службы был заместителем главы Минэкономразвития. Дело завели по решению Высшего антикоррупционного суда. Как известно, ВАКС обязал НАБУ открыть это дело еще 19 февраля.

Отмечается, что речь идет о нанесении государству ущерба в размере более 40 миллионов гривен. Нефедова подозревают в систематическом получении взяток за поставки горючего и панелей без сертификации в Украину. Он якобы обеспечивал фиктивный аудит заводов-поставщиков этой продукции.

Отметим, что Максим Нефедов пришел на государственную службу в 2015 году. До этого он работал в инвестиционной компании. В Минэкономразвития он отвечал за внедрение публичных закупок. Именно Нефедов занимался внедрением проекта Prozorro. Кроме этого, он занимался реформой технического регулирования.

В 2019 году, после избрания нового состава Верховной Рады и формирования нового правительства, Нефедов подал свою кандидатуру на пост главы Таможенной службы и выиграл конкурс. В планах Нефедова была полная перезагрузка таможни, борьба с коррупцией в службе.

Интересно, что Максим Нефедов является членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Поэтому новость о его участии в коррупционных схемах особенно важна.

Напомним, что "клубничку" с Максимом Нефедовым слили в сеть, переплюнул даже Илью Киву: "Гражданочка, откройте багажник!".

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев жестко прошелся по Нефедову из-за таможенных сборов: "уходят миллиарды гривен из бюджета".

Также Politeka писала, что развратник Нефедов нелепо оправдался за скандал с "клубничкой": такого у Зеленского не простят.