Эти показатели растут с 2015 года

С каждым днем растет количество украинцев, которые меняют свое отношение к Российской Федерации

Такую информацию озвучил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», нардеп Виктор Медведчук

В частности, политик решил прокомментировать результаты совместного соцопроса, обнародованные 17 апреля 2020 года.

По словам Виктора Медведчука, уже наметилась устойчивая тенденция, поскольку количество украинцев, которые хорошо относятся к России, превышает 50%, и этих людей становится все больше.

«54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют данные совместного соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля 2020 года и российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр" с 23 по 29 января 2020 года», – представил политик результаты соцопроса.

Как отметил Виктор Медведчук, показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и ее фиксируют с 2015-го.

«Это происходило несмотря на все действия Порошенко, превратившего пещерную русофобию в стержень своей политики. Это происходит и сейчас, при президенте Зеленском, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию, дискриминационные нормы закона о среднем образовании, открытое игнорирование прав русскоязычного населения и прихожан УПЦ – единственной канонической православной церкви в Украине», – уверенно продолжил парламентарий.

Медведчук не сомневается, что улучшение отношения к соседней РФ говорит о том, что украинцы хорошо понимают важность сотрудничества между нашими странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений.

«Сегодняшние испытания, которые переживают народы Украины и России, частичное снятие с повестки дня конфликтных вопросов помогут дальнейшей переоценке той ситуации, в которой оказались наши страны, переосмыслению принципов соседства и дальнейшему улучшению отношения как украинцев к России, так и россиян к Украине», – добавил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Подытоживая, Виктор Медведчук заявил, что позитивное отношение украинцев к России ставит перед властями важную задачу: «Это очевидное изменение – дальнейший рост числа украинцев, которые позитивно относятся к России, – ставит перед украинской властью задачу: следовать чаяниям своих граждан и наполнить реальным политическим содержанием отношения между нашими странами».

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