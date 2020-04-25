Ці показники зростають з 2015 року

З кожним днем зростає кількість українців, які змінюють своє ставлення до Російської Федерації

Таку інформацію озвучив голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя», нардеп Віктор Медведчук

Зокрема, політик вирішив прокоментувати результати спільного соцопитування, оприлюднені 17 квітня 2020 року.

За словами Віктора Медведчука, вже намітилася стійка тенденція, оскільки кількість українців, які добре ставляться до Росії, перевищує 50%, і цих людей стає все більше.

«54% українців добре або дуже добре ставляться до Росії. Про це свідчать дані спільного соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 18 лютого 2020 року і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр" з 23 по 29 січня 2020 року», – політик представив результати соцопитування.

Як зазначив Віктор Медведчук, показник більш ніж у 50% зберігається протягом останнього року, причому тенденція до його зростання є стійкою і її фіксують з 2015-го.

«Це відбувалося незважаючи на всі дії Порошенка, який перетворив печерну русофобію в стрижень своєї політики. Це відбувається і зараз при президентові Зеленському, незважаючи на триваючу антиросійську істерію, дискримінаційні норми закону про середню освіту, відкрите ігнорування прав російськомовного населення та прихожан УПЦ – єдиної канонічної православної церкви в Україні», – впевнено продовжив парламентарій.

Медведчук не сумнівається, що поліпшення ставлення до сусідньої РФ говорить про те, що українці добре розуміють важливість співпраці між нашими країнами, відновлення економічних зв'язків і нормалізації відносин.

«Сьогоднішні випробування, які переживають народи України і Росії, часткове зняття з порядку денного конфліктних питань допоможуть подальшій переоцінці тієї ситуації, в якій опинилися наші країни, переосмисленню принципів сусідства і подальшому поліпшенню відносин як українців до Росії, так і росіян до України», – додав голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя».

Підсумовуючи, Віктор Медведчук заявив, що позитивне ставлення українців до Росії ставить перед владою важливу задачу: «Це очевидне зміна – подальше зростання числа українців, які позитивно ставляться до Росії, – ставить перед українською владою завдання: слідувати сподіванням своїх громадян і наповнити реальним політичним змістом відносини між нашими країнами».

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