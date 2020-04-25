Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал катастрофу в Чернобыле праздником
Как передает Politeka.net, такое странное заявление прозвучало от него в эфире телеканала НАШ. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Слуга народа посчитал День памяти хорошим поводом поздравить ликвидаторов ЧАЭС с 34 годовщиной катастрофы.
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"Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник очень большой, очень важный... это трагедия – Чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем вам, о том, что... не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много-много лет защищали нас от этой катастрофы", – отметил он.
Но ведущий исправил народного избранника отметив, что Чернобыльская катастрофа все же не праздник.
"Только же не праздник, Чернобыльскую катастрофу мы вспоминаем со слезами на глазах", – сказал он.
Ранее, в одном из интервью Николай Тищенко поделился своим мнением об экономических проблемах в Украине
«В стране черная дыра – денег нет. Вы что этого не понимаете? Денег нет…Все было украдено. Ну мы же люди, мы же украинцы…ну зачем? Где взять деньги, если их нет? Ну где? Казна пустая. И тогда, если она пустая, нужно или сделать или повысить налоги или найти и собирать налоги там, где мы их никогда не собирали….или брать кредит», - поделился своими мыслями Тищенко.
Напомним, «Слуга народа» Тищенко стал фигурантом уголовного дела: речь идет о миллионах долларов.
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