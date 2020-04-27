Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания ответила на обвинения в коррупции

Соответствующее видеообращение Михаил Саакашвили в своем Facebook подписал как "Привет Порошенковскому убл*дку напрямую от моей мамы", передает Politeka.net.

Как известно, в эфире телеканал Zik вышел сюжет, в котором телеведущий Сергей Поярков рассуждает на тему происхождения денег на строительство дома экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Скандальный шоумен предположил, что мать Саакашвили, даже если бы не ела, не пила и не ходила в туалет, то все равно не смогла бы себе позволить такой роскошный дом. На громкие слова со стороны Пояркова последовал незамедлительный ответ со стороны самой матери Саакашвили - Гиули Аласании.

"Здравствуйте, я мама Михаила Саакашвили Гиули Аласания. Я только что узнала о том, что некий Поярков, высказался о том, что участок, на котором стоит этот дом, который вы видите, приобретен мною. Дело в том, что я профессор, основатель и президент одного из крупнейших частных университетов в Грузии - это University of Georgia, зарплата моя уже в течении долгого времени составляет около 10 тысяч долларов в месяц, так что…", - уверенно заявила Гиули в видеообращении.

Она также добавила, что участок этот небольшой, около 10 соток, и в течении трех лет дом строится, а его площадь составляет около 100 квадратных метров.

"Это совсем небольшой дом, так что я думаю, что я вполне могла себе могла позволить построить этот небольшой дом. Я всю жизнь жила честным трудом и тоже самое делал мой сын, так что я ни в коем случае не позволю порочить его и мое имя", - резюмировала мать Михаила Саакашвили в видеообращении.

Привіт порошенківському виродку напряму від моєї мами Привіт порошенківському виродку напряму від моєї мами — Привет порошенковскому ублюдку прямо от моей мамы Gepostet von Mikheil Saakashvili am Sonntag, 26. April 2020

Ранее Михаил Саакашвили огорошил словами о необходимости мира с Россией. На уточняющий комментарий журналистке о его антироссийской позиции, Саакашвили ответил, что в целом не против мира с этой страной.

«Я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру, свидетельствует о том, что он за независимую внешнюю политику», - рассказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что выступает за мир с Россией, однако тут же отметил, что есть разные условия достижения этого мира.

«И никто против мира с Россией не выступает, я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир», - заявил политик.

Напомним, встреча "слуг" Зеленского с Саакашвили обернулась позором, появились кадры.

Как сообщала Politeka, Саакашвили упрашивает назначить его в Кабмин, «Слуги» раскрыли детали похождений.

Также Politeka писала, что радостный Саакашвили объявил украинцам о возвращении в Кабмин.