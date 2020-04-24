Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во всю готовится к возможному назначению на топ-должность

Об этом в комментарии журналистам рассказали инсайдеры из "Слуги народа", передает УП.

По информации журналистов, Михаил Саакашвили уже начал неформально встречаться с парламентариями из президентской фракции, пытаясь их убедить проголосовать за свое назначение в правительство.

"Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Очаровывает как только может", - добавил осведомленный инсайдер.

Также известно, что сегодня, 24 апреля, в 11:00 должно состояться заседание фракции "Слуга народа" в "Парковом", куда также должен прийти Михаил Саакашвили.

Как заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире украинского телеканала, уже на следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ.

В повестке дня сегодняшнего внеочередного заседания вопроса назначения Саакашвили нет, поэтому голосование может состояться во вторник или среду.

"Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На завтра этого вопроса в повестке дня нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен президентом. То есть, возможно, голосование по этому кадровому вопросу будет где-то на следующей неделе - во вторник, среду ", - подчеркнул Корниенко.

Замглавы фракции также добавил, что парламентарии от "Слуги народа" по-разному настроены относительно возможного назначения Саакашвили в Кабинет министров.

"Действительно, настроения разные. Есть такое настроение, оно преобладает, - послушать господина Саакашвили, сделать выводы, задать вопросы и определяться, потому что кадровые назначения в последнее время занимают все большую роль в парламенте. Вот у нас уже было несколько назначений, когда надо работать с депутатами, доносить свои идеи, доносить свою программу", - резюмировал политик в эфире телеканала.

По информации политолога Владимира Фесенко, в Раде пока не хватает голосов для назначения Саакашвили в Кабмин.

«70% депутатов фракции — это 175 депутатов. В абсолютном большинстве случаев за предложения Зеленского голосует как минимум 180 депутатов СН, часто и больше 200. Но в случае с Саакашвили скорее всего будет около 170−180 голосов, при 226 необходимых», — заявил экспет и добавил, что голоса могут найти среди внефракционных депутатов и других групп.

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, в Украине, в отличие от Грузии, пока не знали, что такое жить без света – Саакашвили об энергетическом кризисе.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну: «Это погубит Украину».