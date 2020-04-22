Экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал предложение Владимира Зеленского касательно должности вице-премьера Кабмина по вопросам реформ

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net. По словам политика, он уже встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить его возможную работу на этой должности.

Саакашвили напомнил, что поддерживал Зеленского еще на этапе его предвыборной кампании и связывает с его командой большие надежды.

«Я подхожу к этому предложению и своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране», - отметил политик.

По его словам, он в ближайшее время представит свои предложения по реформам в Верховной Раде. Это будут части правительственной программы. Саакашвили заявил, что готов сотрудничать со всеми патриотическими силами в парламенте.

Отметим, что поклонники Саакашвили радостно отреагировали на новость, пожелав ему в комментариях удачи.

«А там и в кресло премьера! Удачи!», «Очень надеюсь, вы придёте к власти, восторжествует справедливость - будет порядок а стране!», «Эх, это полумеры((( Вам должны были предоставить должность премьер министра, чтобы могли маневрировать и смещать чиновников разной масти с министрами», «В теперешней команде разочаровались даже те, кто за нее проголосовал. Вы большой оптимист, но я желаю Вам успеха!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, в Украине, в отличие от Грузии, пока не знали, что такое жить без света – Саакашвили об энергетическом кризисе.

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