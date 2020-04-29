Возможное назначение Михаила Саакашвили в Кабмин будет "неприемлимым и непонятным" для Грузии

Такое громкое заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает Politeka.net.

В частности, грузинский лидер выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений между Киевом и Тбилиси из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в Кабинет министров.

Она также отметила недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другой суверенной страны, однако Зурабишвили считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.

"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнeрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - сказано в заявлении, которое было опубликовано на официальном портале президента Грузии.

Подытоживая, Саломе Зурабишвили также добавила, что сожалеет о сложившейся ситуации, которая привела к отсутствию доверия между Киевом и Тбилиси.

"Невозможно представить, что получит Грузия или Украина от того, что разойдутся пути и ослабнет единство... Также я не могу представить, как один человек может быть настолько важным, чтобы Украине стоило из-за него положить на весы наши долгие межгосударственные отношения, игнорировать наши институты и оскорбить нашу общественность", - резюмировала лидер Грузии.

Ранее мы рассказывали, что Грузия перешла к угрозам Украине из-за возможного назначения Саакашвили в Кабмин. Как отметил грузинский посол, подобное назначение будет расценено Тбилиси как "недружественный шаг Киева".

Более того, в СМИ появилась информация, что Тбилиси может объявить Украине дипломатическую войну и выслать своего посла из страны.

На условия Грузии уже успели отреагировать в Верховной Раде. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, демарш Тбилиси можно расценивать как вмешательство в суверенитет Украины.

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, в Украине, в отличие от Грузии, пока не знали, что такое жить без света – Саакашвили об энергетическом кризисе.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну.