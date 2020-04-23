У влади було два варіанти, як вчинити з карантином і добробутом українців і, очевидно, обраний той, де злидні

Про це заявив український журналіст Андрій Пальчевський у своєму відеозверненні, опублікованому в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Два варіанти: є карантин - немає грошей і немає карантину - є гроші. Українська влада вибрала, вочевидь, перший - карантин - немає грошей. А в усьому світі, наприклад, в Китаї, в інших країнах... карантин набагато менш агресивний і гроші у людей є. Хто в цьому винен?" - задався питанням Пальчевський.

Журналіст, якого часто запитують, що б він зробив на місці влади, детально розкрив свої передбачувані дії. При цьому Пальчевський підкреслив, що нічого з цього керівництвом країни зроблено не було.

"Нам необхідно було визначити групу людей, головним завданням якої було б стежити за розвитком вірусу, це повинна була бути біологічна розвідка. Далі визначити групу людей, яка б тестувала - не так, як це робиться зараз, що нам брешуть... На сьогоднішній момент у нас вражаюча маленька кількість хворих і померлих... Але коли все це вийде з берегів, постане друге питання, а як ми будемо зустрічати нове життя?.. Українці прийдуть до думки, що треба вибирати нормальних людей і будувати нормальну інфраструктуру, а не звинувачувати народ у тому, що він винен, бо пішов на Великдень і перезаражав один одного", - поділився Пальчевський.

"Цього не було зроблено. Не була створена група людей, які могли підказати ще недосвідченому президенту про те, що чекає Україну, в першу чергу, економічно і, по-друге, пандемічно... Ангела Меркель сказала, що ми тільки на початку епідемії... Так це німці - з їх трильйонами, і українці - з голою ж*ою. А ж*пу цю нам і залишать на пам'ять ті, які швиденько продали нашу землю", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, як насправді працюють правоохоронці в Україні: «Витрачають десятки мільйонів».

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський розкрив неприємну правду про тестування на вірус, все не так, як розповідає влада.