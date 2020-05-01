Нардепы Петра Порошенко устроили перепалку с Дмитрием Разумковым во время заседания Верховной Рады

В четверг, 30 апреля, в Раде прошло внеочередное заседание, на котором обсуждалась процедура рассмотрения «антиколомойского» закона. Во время этого обсуждения нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выкрикнул «Эй!» и получил замечание от спикера Разумкова, который отметил, что «это не парламентское выражение» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Впоследствии Гончаренко вышел к трибуне и пожаловался на то, что «ЕС» якобы «усадили на галерку», откуда нардепов плохо видно и слышно. В свою очередь, Разумков призвал депутатов «не сидеть, а работать».

Позже Петр Порошенко попросил предоставить ему время для выступления, однако спикер отказался, ссылаясь на регламент. Тогда все нардепы «ЕС» решили "устроить восстание" и подошли к трибуне и начали спорить с Разумковым и вице-спикером Русланом Стефанчуком.

«Это ваша работа обращаться ко мне, как угодно… Оденьте маску, потому что может долететь», - посоветовал Разумков Гончаренко.

Спикер также отметил, что подобные проблемы с ним возникают исключительно у фракции Порошенко.

«Когда вы будете нормально относиться к коллегам, у вас не будет проблем ни со мной, ни с кем другим», - подчеркнул Разумков.

В процессе перепалки спикера также поддержал нардеп от «Слуги народа» Александр Качура, который заявил, что фракция Порошенко «должна сидеть там, где ее посадили избиратели и работать».

Стоит отметить, что поведение нардепов "ЕС" возмутило многих украинцев.

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