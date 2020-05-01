Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам

По словам главы государства, для малого и среднего бизнеса запускается программа кредитов под 3-5%, на которую собираются потратить до 30 миллиардов гривен.

На увеличение минимального пособия по безработице направили шесть млрд грн.

Также президент добавил, что предприниматели 1-й и 2-й группы налогоплательщиков смогут получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

В конце глава государства напомнил, что смягчение карантина запланировано с 11 мая.

Напомним, что 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

Однако разразился скандал, ведь часть привезенного, якобы гуманитарного, груза оказалась на прилавках гипермаркетов "Эпицентр".

Напомним также, с 1 мая украинцы могут посещать продовольственные рынки.

В стране, согласно решению Кабмина, должны уже открыться 872 агропродовольственных рынков.

Окончательное решение по этому вопросу остается за местными властями.

Рынки будут только работать только при соблюдении санитарных норм.

В частности, продавцы должны быть на расстоянии не менее трех метров.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса бьет по экономике Украины.

Советник президента Олег Устенко отметил, что в Офисе Владимира Зеленского понимают нынешнюю ситуацию в Украине и называют ее "управляемой" и не катастрофичной.

"Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин - минус 5% на этот год", - сообщил Устенко.

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Как сообщала Politeka, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Также Politeka писала, что Зеленский обратился к украинцам с тревожным сообщением на карантин: "Пора закрывать...."