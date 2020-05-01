Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам
По словам главы государства, для малого и среднего бизнеса запускается программа кредитов под 3-5%, на которую собираются потратить до 30 миллиардов гривен.
На увеличение минимального пособия по безработице направили шесть млрд грн.
Также президент добавил, что предприниматели 1-й и 2-й группы налогоплательщиков смогут получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.
В конце глава государства напомнил, что смягчение карантина запланировано с 11 мая.
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Напомним, что 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.
Однако разразился скандал, ведь часть привезенного, якобы гуманитарного, груза оказалась на прилавках гипермаркетов "Эпицентр".
Напомним также, с 1 мая украинцы могут посещать продовольственные рынки.
В стране, согласно решению Кабмина, должны уже открыться 872 агропродовольственных рынков.
Окончательное решение по этому вопросу остается за местными властями.
Рынки будут только работать только при соблюдении санитарных норм.
В частности, продавцы должны быть на расстоянии не менее трех метров.
Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса бьет по экономике Украины.
Советник президента Олег Устенко отметил, что в Офисе Владимира Зеленского понимают нынешнюю ситуацию в Украине и называют ее "управляемой" и не катастрофичной.
"Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин - минус 5% на этот год", - сообщил Устенко.
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Также Politeka писала, что Зеленский обратился к украинцам с тревожным сообщением на карантин: "Пора закрывать...."