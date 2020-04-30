Объяснение чиновников полностью удовлетворило власть, но не народ

Как известно, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза, включая 12 миллионов масок, около 260 тысяч защитных очков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты.

Скандал вспыхнул после того, как часть привезенного, якобы гуманитарного, груза оказалась на прилавках гипермаркетов "Эпицентр", пишет "Обозреватель". Заговорили о контрабанде, организованной окружением Зеленского.

Так, журналистка Светлана Крюкова сообщала у себя на страничке в соцсети Фейсбук, что Украина оказалась на пороге крупного коррупционного скандала.

"Кроме средств индивидуальной защиты близкое окружение президента занимается контрабандой товаров медицинского и другого назначения для коммерческих компаний крупных торговых сетей и других интересантов. Контрабанда это без документов, за нал, по-жлобски. Малый и средний бизнес находятся на грани банкротства. Выходят с митингами под Кабмин. В то время, как отдельные приближенные швондеры Зеленского богатеют с каждым рейсом. Масштаб этой аферы огромный. Потому что на каждом борту вместе со средствами индивидуальной защиты летит часть груза, который сбывается через коммерческие сети", - подчеркнула журналистка.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал "Украинской правде" ситуацию с грузом, доставленным "Мрией".

"Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи. Гуманитарный груз везли для того, чтобы его раздавать в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка. Здесь нет никакого секрета. Там на этом самолете был как гуманитарный, так и коммерческий груз".

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