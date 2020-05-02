О поддержке от правительства можно забыть

Малый бизнес в Украине на время карантина забыл о том, что такое поддержка от государства

Об этом в своем видеоблоге малого бизнеса рассказал один из украинских предпринимателей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он подчеркнул, что правительство оставило бизнес совсем без поддержки на неопределенный срок карантина.

«Про поддержку мы вообще забываем, потому что все разговоры: «Мы нищие, денег у нас нет», - процитировал отговорки чиновников представитель бизнеса.

Он отметил, что карантин позволил многим переосмыслить политику новой власти. По словам блогера, украинцы совершили «третью революцию», поменяв Порошенко на Зеленского, однако сейчас стало понятно, что этим они только приобрели «еще один геморрой» для страны.

Предприниматель уверен, что нынешний президент сейчас полностью потерял контроль над ситуацией.

«Коррупция вся осталась на месте, все люди Порошенко остались на месте. Все кричали: «Порошенко с Ахметовым рвет страну!». Сейчас Зеленский с Ахметовым рвет страну», - возмутился автор блога.

Отдельно его возмутила ситуация с заробитчанам, по которой сейчас украинское правительство торгуется с Европой.

«Мы начинаем торговать людьми. Для правительства люди стали товаром», - пожаловался предприниматель.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях малому бизнесу придется выживать самостоятельно.

«По-моему нас ждет еще одна революция…Не хочется, чтоб в стране нашелся Пиночет, который все пересажает и все перебьет, но по-моему в стране другого выбора не будет, потому что эти достали. Надежда на «молодого Рейгана» умерла очень-очень быстро…Наша задача, как малого бизнеса, сохранить персонал, потому что безработица будет большая…Будем прорываться!», - подытожил блогер.

Напомним, миллионы долларов от Всемирного банка разделят между украинцами: "Деньги получат семьи с...".

Как сообщала Politeka, Зеленский после скандала внезапно решил задобрить украинцев деньгами.

Также Politeka писала, что Украина навсегда потеряет заробитчан после карантина, Кабмин принял фатальное решение.