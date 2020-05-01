Совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении 150 млн долларов в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»

Как передает Politeka.net, об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка. Дополнительное финансирование будет направлено на борьбу с бедностью и развитие бизнеса. В частности, деньги получат семьи с низким доходом.

Во Всемирном банке уверены, что финансовая помощь "обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела".

Кроме того отмечается, что выделенные средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий.

«Единовременные выплаты будут также оказывать пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью», - говорится в пресс-релизе.

Дополнительное финансирование должны выделить на предоставление грантов для открытия малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта «Рука помощи».

А также 50 млн долларов должны пойти на мероприятия по борьбе с распространением китайского вируса.

Ранее мы сообщали, с 1 мая в Украине стартовала индексация пенсий. Так, Пенсионный фонд Украины профинансирует повышение выплат для 8,36 миллиона человек. Установлено, что размер пенсий не может быть ниже 2100 гривен, а после индексации - будет повышен не менее, чем на 100 гривен. Средний размер повышения составит 259,41 гривен.

Повышенные выплаты пенсионеры начнут получать с 4 мая.

Подчеркивается, что обязательным условием повышения пенсии до уровня прожиточного минимума будет наличие достаточного страхового стажа (для женщин не менее 30 лет, для мужчин - от 35 лет).

Повышение не коснется тех, кто получает так называемые специальные пенсии - судьи, прокуроры и т.д.

Также мы писали, что в мае будет проведен перерасчет размера субсидий на неотопительный сезон. Такой перерасчет будет осуществлен автоматически, получателям субсидий не нужно будет посещать с этой целью органы соцзащиты.

Напомним, в Пенсионном фонде обратились к украинцам, суммы в мае изменятся: «Деньги смогут получить…».

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