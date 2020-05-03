Журналист Андрей Пальчевский предложил решение, для безопасного выхода из карантина

Как передает Politeka.net, свои мысли он озвучил на своей страничке в Facebook. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"Нищета или вирус? Мне кажется, что наша власть готовит нам из этих двух зол оба. И нищету и вирус. Для того, чтобы не было вируса нужно как можно больше тестировать людей", - считает журналист.

Он напомнил, что на прошлой неделе помощник Владимира Зеленского, Кирил Тимошенко сообщил о миллионе тестов, а теперь выяснилось, что это те же нерабочие китайские тесты.

"Ганьба. После прилета "Мрии", которая привезла коммерческий груз, что встретил президент. Потом этот коммерческий груз руководитель "Эпицентра", который учитывая его миллиарды, должен был предложить бесплатно, он предлагает его Кличко. Теперь получается, что тестов нет, а выходить из карантина нужно", - отметил он.

По словам Пальчевского, президенту Украины уже пора задумать о чистке ближайшего окружения.



"Владимир Александрович, заканчивайте уже концертно-выставочный период, убирайте всех этих клоунов вокруг, уже все - приехали. Иначе украинский народ уберет вас всех вместе. Царь - хороший, бояре - плохие не пройдет", - отметил Пальчевский.

Кроме того, он считает, что в стране произошла очень важная перемена.

"Черкассы были первыми, которые противостояли центральной власти открыто. Власть ничего с ними не сделает. Бондаренко (мэр Черкасс - ред.) превратится сейчас в национального Робин Гуда и это правильно, потому что он отвечает за чаяние людей, которым нужно работать и нечем кормить детей. Но это все можно сделать по уму: необходимо тестировать людей, не воровать деньги, а направить большую суму и купить правильные тесты, раздать их на местах, но они (власть - ред.) из двух зол выбирают оба", - заключил он.

и нищета,и вирус,и брехня.. ик развязке? Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 3. Mai 2020

Напомним, Пальчевский жестко разнес власть за скандал с масками из "Мрии": "Опять неудача, сколько можно влетать!"

Как сообщала Politeka, Пальчевский обратился к Кличко: "Виталик, пока ты скачешь, изображая борьбу с вирусом, всех твоих схематозников разгонят".

Также Politeka писала, что Пальчевский назвал главную проблему украинцев: "Когда нечего жрать, мы терпим, а за идейку «оранжевые лучше голубых» мы как идиотики бежим воевать"