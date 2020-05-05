Стало известно, будут ли из фракции "Слуги народа" исключать народных депутатов по каким-либо причинам

Об этом в интервью журналистам рассказал глава президентской фракции Давид Арахамия, передает Главред.

По словам политика, в данный момент если из "Слуги народа" выгонят каких-либо народных депутатов, то политическая сила получит оглушительный удар.

"На самом деле сейчас многие раскачивает фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, вслед побегут 10-15-20 по каким-либо причинам. А причину депутат легко придумает: мол, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел иначе. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", - уверенно заявил Арахамия.

В то же время, Давид Арахамия назвал отсутствие императивного мандата одной из роковых ошибок Верховной Рады.

"Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - подытожил парламентарий в общении с журналистами.

Отметим, что на громкое заявление Арахамии жестко отреагировал "слуга народа" Александр Дубинский.

"Почитал, что Арахамия хочет, выгнать меня из фракции. Но не может. Подумал, что я, в свою очередь, могу выгнать из фракции его. Но не хочу. Жалко. Такого персонажа больше не найдём", - написал он в своем Telegram.

Ранее мы рассказывали, как Давид Арахамия жестко отреагировал на угрозы Грузии выслать своего посла из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в Кабинет министров.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, демарш Тбилиси можно расценивать как вмешательство в суверенитет Украины.

"Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление просто из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать. Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран. Никто не должен делать какое-либо давление по нашему суверенитету и назначениям, которые мы делаем", - заявил нардеп после угроз со стороны Тбилиси.

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, в Украине, в отличие от Грузии, пока не знали, что такое жить без света – Саакашвили об энергетическом кризисе.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну.