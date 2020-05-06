Украинская власть разрабатывает концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма в Украину, включающую решение трех задач

Об этом сообщил в интервью глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Апостроф".

По словам Кулебы, он ведет диалог с представителем украинского президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем, с которым разрабатывает стратегию.

В частности, как отметил Кулеба, речь идет о решении трех задач.

"Первая – как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе – как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье – какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача – это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", – заявил Кулеба.

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"Я долго искал рифму времени. Конечно, нас наивных просто рвут в разные стороны. Из многих хороших людей пытаются сделать злых. Я хочу найти не меру, а именно ноту, которая сделала бы нас всех чище и добрее", - заявил артист, добавив, что не любит политических деятелей и не приемлет противостояния между Украиной и Россией.

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