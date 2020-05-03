"С одной стороны, они вызывают исторические воспоминания в России, а с другой - не меняют российскую политику ... Особенно сейчас, когда мы вступаем из-за коронакризиса в трудные экономические времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции должны исчезнуть", - отметил он.

Кроме того, Шредер уверен, что РФ уже не вернет Украине Крымский полуостров.

"Тот, кто думает, что санкциями можно заставить Россию что-то сделать, то ошибается. Ни один российский президент никогда не вернет Крым Украине. Это реальность", - уверен Шредер.

По поводу Донбасса он уверен, что наступит мир только при условии федерализации Украины.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал РФ в строительстве газопровода Nord Stream 2.

«Северный поток-2 — это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема — это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США», – заявил Шредер, комментируя позицию Копенгагена.

Соратник президента России Владимира Путина также добавил, что предстоящие в текущем году выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку путинского газопровода в обход Украины в срок.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.