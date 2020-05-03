Бывший канцлер Германии и друг Владимира Путина Герхард Шредер считает, что продолжение санкций против России не имеет смысла
Такое заявление он сделал в интервью изданию Tagesspiegel.
Кроме того, Шредер уверен, что РФ уже не вернет Украине Крымский полуостров.
"Тот, кто думает, что санкциями можно заставить Россию что-то сделать, то ошибается. Ни один российский президент никогда не вернет Крым Украине. Это реальность", - уверен Шредер.
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По поводу Донбасса он уверен, что наступит мир только при условии федерализации Украины.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал РФ в строительстве газопровода Nord Stream 2.
«Северный поток-2 — это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема — это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США», – заявил Шредер, комментируя позицию Копенгагена.
Соратник президента России Владимира Путина также добавил, что предстоящие в текущем году выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку путинского газопровода в обход Украины в срок.
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