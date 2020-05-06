Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала решение власти пересмотреть медицинскую реформу, автором которой она была
Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.
"Называть "улучшением реформы" трусливый шаг в прошлое – значит лгать и презирать всех украинцев, в том числе медиков, которые заслуживают достойного и справедливого вознаграждения за свою работу", - отметила она.
Она высказала мнение, что на сегодняшний день и президент Владимир Зеленский и "Слуги народа" защищают исключительно собственные политические интересы и "статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии".
"Медикам – уравниловку и рабство, пациентам – страх, страдания и смерть, Зеленскому и Ко – зарубежные клиники и высокие рейтинги. Украинцам пора взрослеть, выключать телевизор и понимать последствия собственных решений", – добавила экс-министр.
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Но такую пламенную речь украинцы не оценили, указав на то, что даже медики выступают против "реформ Супрун".
"Да закройте уже свою хлебо**зку, госпожа Супрун. Давайте граждане Украины будут решать, что делать, ане вы, гастролерша, с поставленной задачей сократить население страны", "Врачи против реформы, ВРАЧИ! Так что не надо писать чушь рабстве врачей. Думается, что им лучше знать. Поезжайте уже к себе домой, в США, и не лезьте сюда со своими идиотскими идеями", "Чемодан, вокзал... На все четыре стороны! Проводите Ваши реформы в США, Канаде или какое там у Вас гражданство? Мы тут сами как-то разберёмся".
"У убийцы еще хватает совести что-то говорить о здравоохранении, которую она разрушила? Сидела бы лучше молча в своем родном Мичигане, да молила Бога, чтобы люди простили все что она наделала", " Я искренне надеюсь Уляна, что вас словят радикалы, посадят в клетку и на корабле, ну что бы подольше плыть, отправят к чертям собачьим в Америку, а ещё лучше на северный полюс, там эксперименты будете на медведях проводить..." - писали в сети.
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