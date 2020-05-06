Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал скандальное и провокационное заявление об Украине

Так, президент Беларуси считает, что войну в Донбассе развязала Украина. Делая такое заявление, он предал украинцев и подыграл Кремлю.

Такое мнение он высказал в интервью российской радиостанции Эхо Москвы.

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению на Донбассе", — сказал он.

Лукашенко, естественно, не задали вопросов, каким образом в Донбассе оказались российские кадровые военные и "добровольцы", и чем Украина способствовала "душению языка" в регионе, который давно превратился в русскоговорящий, в том числе и силами России.

Также ранее сообщалось, что лидер Беларуси Александ Лукашенко в очередной раз отметился скандальным заявлением.

По словам Александра Лукашенко, опасный уханьский вирус - божье наказание для белорусов за небрежное отношение к лесам. Президент Беларуси также заявил, что белорусов вирусы могли бы обходить стороной при условии, если "они бы уважали природу".

"Лес, как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой даже часто безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке вирусом", - уверяет Александр Лукашенко.

Напомним, мрачный Лукашенко засветился со своим молодым преемником.

Как сообщала Politeka, обиженный Лукашенко разозлился и тут же поплатился за свои слова.

Также Politeka писала, что Лукашенко нашел себе сразу двух женщин-фавориток, появились фото.