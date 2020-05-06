Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что украинцы сами упустили Крым

Как сообщает Politeka.net, глава государства прокомментировал ситуацию в интервью «Эхо Москвы».

Как заявил Александр Лукашенко, жители Украины попрекают его позицией из-за Крыма. Президент напомнил, что еще в 2014 году признал полуостров российским, за что подвергся критике.

"Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал — де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады", - поделился политик.

По словам Александра Лукашенко, украинцы сами не смогли объяснить, что именно они сделали для защиты Крыма от российских оккупантов. Якобы, жители Украины должны были отстаивать полуостров ценой собственной жизни.

"Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю? Тишина. Вот ответ на вопрос", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что объективно оценивает ситуацию и не занимается агитацией. Как отметил Лукашенко, он больше не собирается давать оценки и обсуждать принадлежность Крыма.

Напомним, мрачный Лукашенко засветился со своим молодым преемником.

Как сообщала Politeka, обиженный Лукашенко разозлился и тут же поплатился за свои слова.

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