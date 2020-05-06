Владимир Познер высказался об отношении к агрессивной политике Владимира Путина в сторону Украины

Так, российский ведущий и журналист Владимир Познер заявил, что если бы Россия хотела захватить Украину в 2014 году, то у нее бы это получилось, но у правительства РФ не было такого плана.

Об этом Познер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на канале Youtube, передает РБК.

Ему напомнили, что план был, но на каком-то этапе что-то пошло не так, когда Харьков, Днепропетровск и Одесса смогли выстоять под напором российских провокаторов.

Познер сказал, что категорически с не согласен с таким утверждением.

"Если был план захватить Украину, то это можно было бы сделать. Никаких проблем не возникло бы. Если бы Россия хотела захватить Украину, то это было бы не сложно. Все таки силы абсолютно не сопоставимы. Я думаю, такого плана не было. Это первое. Конечно, люди не пришли убивать, такой цели не было, но военные столкновения приводят к смертям. Согласен ли я с политикой России по отношению к тогдашней Украине? Не согласен. Но понимаю, почему это происходило", - заявил Познер.

Также ранее сообщалось, что российский журналист Владимир Познер опубликовал видео, в котором рассказал, кто виновен в конфликте между Киевом и Кремлем.



Журналист отметил, что президент Украины Владимир Зеленский всячески пытается вывести Украину из того состояния, в которой она оказалась.

Также он стремится к тому, чтобы нормализовать отношения с РФ, но не в качестве младшего брата, а хочет быть на равных: "Причем другого способа общаться с Украиной, просто нет".

Напомним, Владимир Познер сделал откровенное признание о страшной болезни.

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