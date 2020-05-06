Два народа никогда не были близкими

Россия и Украина никогда не были братскими народами, хоть они и близки по духу

Об этом известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил в одном из своих интервью, передает Politeka.net.

По его словам, он часто бывал в Украине до событий на Донбассе, и ощущения того, что это – братский народ, у него не возникло.

«Украина ведь стала частью России не потому, что она к этому стремилась, – у нее было безвыходное положение. Были поляки, католицизм, была очень опасная ситуация, и она в какой-то степени, как и Грузия, вынуждена была стать частью России. Но ведь еще Мазепа и другие были против», – подчеркнул он.

Познер обратил внимание на тот момент, что все это «братание» – часть советской пропаганды, поскольку далеко не все украинцы мирились со статусом «младшего брата».

«Братские народы? Да никакие не братские. Как только получили возможность уйти – тут же, не раздумывая, ушли все. Ни одного братского народа, никто не сказал: «Мы хотим остаться». Да никто не остался», – пояснил он.

Журналист отмечает похожесть языков, одну религию и тому подобное. Однако это – не повод утверждать о близости. А война на Донбассе и вовсе порвала в хлам мифы о связи двух народов.

«Не были никакими они братскими и не являются таковыми. И думаю, конечно, то, что произошло, конечно, привело к тому, что на долгие годы отношения между Украиной и Россией, Россией и Украиной не будут не то, что близкими, а эмоционально не будут близкими. Это так», – подытожил телеведущий.

Ранее мы писали о том, что у Познера диагностировали рак. Впервые обнаружили его в 1993 году - когда врачи нашли в США опухоль предстательной железы. Специалисты настояли на операции. Благодаря тому, что медики вовремя вмешались, а друзья и близкие поддержали - болезнь отступила.

Как выяснилось, мужчина не один раз столкнулся с раком. Поэтому Познера можно считать примером для тех, кто столкнулся со смертельным диагнозом.

Напомним, Познер раскрыл план вторжения России в Украину.

Как сообщала Politeka, Познер неожиданно высказался о конфликте на Донбассе.

Также Politeka писала, что журналист Познер назвал главное отличие россиян от украинцев.