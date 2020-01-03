Украинцы являются гораздо более свободолюбивым народом, чем русские



Такое мнение выразил российский телеведущий и журналист Владимир Познер.

По его словам, именно из-за этого сейчас российско-украинские взаимоотношения находятся на таком уровне.

«Вот что меня удивляет. Почему украинцы, на которых, давайте скажем откровенно, Россия всегда смотрела как на младшего брата, снисходительно, почему они настолько более свободолюбивы, чем мы? Почему они выходят на улицы? Все-таки другая история, видимо, что-то там не так. Вроде очень похожи, одна религия, язык очень похож, а вот тем не менее — очень разные. На самом деле совсем непохожи. Это меня очень интересует», — заявил Познер.

Ранее ведущий признал вину России в конфликте с Украиной.

Познер считает, что Россия еще долго не сможет сблизиться с Украиной. При этом ведущему хватило смелости признать, кто именно виноват в конфликте между странами.

«Они не забудут. Может возникнуть вопрос: "А что, мы виноваты?" Я считаю, что во многом да. Наша политика по отношению к Украине была ошибочной. Теперь есть возможность выйти из этого состояния», - заявил ведущий.

Он также признался, что Владимир Зеленский буквально покорил его своим нестандартным мышлением.

Напомним, Владимир Познер сделал откровенное признание о страшной болезни.

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