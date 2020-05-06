Один из богатейших людей России, миллиардер Дмитрий Босов покончил жизнь самоубийством

Об этом сообщил ряд российских СМИ. Известно, что Босов ушел из жизни в ночь на 6 мая. Это подтвердили его знакомые. По некоторым данным, бизнесмен застрелился, пребывая в своем особняке в посёлке Усово. Ему было 52 года, у него осталось четверо детей.

По результатам 2019 года Дмитрий Босов занял 102 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По другим данным, у него было 86 место в списке богатейших россиян. Его состояние оценивалось в 950 миллионов долларов. Известно, что он жил недалеко от резиденции президента России Владимира Путина. Кроме этого, он был генеральным спонсором знаменитой «Ночной хоккейной лиги».

Основной актив бизнесмена, группа «Сибантрацит», которая производит металлургические угли. Также Босову принадлежит «Востокугль» и центр архитектуры и дизайна Artplay.

Отмечается, что в 2018 году против одной из горных компаний, которые принадлежали Босову, было возбуждено уголовное дело. Компанию обвиняли в незаконной добыче и продаже таймырского угля. В 2019 году против Босова проводилась информационная атака в СМИ.

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