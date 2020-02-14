Останнім часом російський президент Володимир Путін демонструє спроби пом'якшити політику щодо України

Тільки подібна поведінка викликана аж ніяк не каяттям і визнанням провини за те, що Росія накоїла, вкравши Крим і розгромивши Донбас. Причина – зовсім в іншому, розповів «Главреду» російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, це «потепління» Путіну потрібно для того, щоб відновити відносини з Заходом і змусити його змиритися з фактом анексії Криму.

Для початку нової війни на території України у Росії зараз немає ресурсів ні економічних, ні дипломатичних, ні медійних.Тому залишається вдаватися до хитрощів, чого президенту РФ не займати.

«От він і робить демонстративні, умовно гуманні кроки назустріч Україні, тому він пом'якшує риторику у відносинах із Зеленським. Але все це за однієї умови: всі змиряться з тим, що Крим – це вже доконаний факт», – підкреслив він.

На Заході мотиви глави РФ чудово розуміють. Адже логіка Путіна гранично проста: «питання з Кримом вирішене і закрите, давайте тепер вибудовувати відносини».

Раніше ми писали про те, що прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив українців у русофобії. За його словами, русофобія, яка в Україні «зведена в ранг державної внутрішньої політики», не могла не позначитися на погіршенні відносин між двома країнами.

Не забув він додати бонусів і своєму босові, зазначивши, що Путін «завжди шанобливо ставився до України та українців».

«На жаль, взаємності від попередніх ми не чули», – додав він, маючи на увазі попередників Зеленського.

Ми також розповідали, що хаос і розбіжності в українській владі на руку російському лідерові. Володимир Путін упевнений, що незабаром частина виборців, які підтримали Зеленського, перетече до проросійських сил і дозволить на наступних виборах зайняти їм всі важливі крісла в державі.

Додамо, що Путін хоче скликати Раду безпеки ООН для атаки перед новоюю зустріччю в нормандському форматі. На засіданні Радбезу російська сторона в черговий раз озвучить звинувачення на адресу України за те, що вона нібито не виконує Мінські угоди.

Нагадаємо, экс-бойовик «ДНР» повернувся в Україну і розкрив всю правду про ОРДЛО.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Донбас повторить долю Криму: сплив запасний план Путіна.