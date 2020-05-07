Верховная Рада приняла закон о страховании украинцев на случай инвалидности или преждевременной смерти
Речь идет о законопроекте, призванном защитить украинских медиков и их семьи в условиях пандемии. За принятие закона проголосовали 340 нардепов.
Закон предусматривает выплату в 750-кратном размере прожиточного минимума в случае смерти медика при работе с зараженными смертоносным китайским вирусом пациентами. В целом, государство обеспечит страховыми выплатами медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в следующих случаях:
- в случае получения инвалидности, наступившей вследствие заражения вирусом медики получат компенсацию в размере 630,6 тысячи грн;
- в случае летального исхода от заражения медика, его семья получит 1,5 миллиона грн.
На членов семей медработников также распространяются другие социальные гарантии, которые имеют семьи погибших военных.
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Ранее мы сообщали, что с 5 мая в Украине ослабили карантинные ограничения. Новые правила коснуться работы больниц и предприятий, работающих в сфере питания.
Так, со вторника, 5 мая 2020 года, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, приостановленные на время карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Речь идет об операциях и госпитализациях необходимых для снижения риска жизни и здоровью человека.
Все операции будут делать только после тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Напомним, новые правила вступают в силу с 5 мая, жизнь украинцев изменится: «Дважды в день нужно…».
Как сообщала Politeka, секретный документ о медреформе слили в сеть, как будут лечить украинцев: «Под угрозой оказались…».
Также Politeka писала, что Минздрав объявил новый список бесплатных медуслуг: за что украинцам больше не надо платить.