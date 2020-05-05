5 мая в Украине несколько ослабят карантинные ограничения
Новые правила коснуться работы больниц и предприятий, работающих в сфере питания.
Так, со вторника, 5 мая 2020 года, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, приостановленные на время карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Речь идет об операциях и госпитализациях необходимых для снижения риска жизни и здоровью человека.
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Все операции будут делать только после тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Кроме того, в ряде городов решили дать добро на работу общепитов. Подобные решения принимаются местной властью
Так, к примеру, в Киеве и Тернополе с 5 мая разрешат торговлю заведениям быстрого питания. Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.
При этом все еще останется под запретом употребление еды и напитков на месте.
Реализация пищи должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи, на входах должны быть антисептики, одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.
Необходимо придерживаться масочного режима, ежедневной термометрии персонала, организации безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизации, обеспечения соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное.
Кроме того, в Тернополе разрешили продолжить предоставление финансовых услуг финансовыми учреждениями, если в помещениях будет находиться не более одного посетителя, работники будут использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки или щиток) и дважды в день помещения будут убирать с дезсредствами.
Также разрешено предоставлять срочную стоматологическую помощь частными стоматологическими клиниками/кабинетами при следующих условиях:
наличии размещенной на доступном для посетителей месте справки о результатах анализов обследования на вирус методом ПЦР;
использовании медицинским персоналом средств индивидуальной защиты;
работе по предварительной записи;
приеме не более одного пациента в кабинете;
соблюдении других санитарных и противоэпидемических мер в соответствии с приказами МОЗ Украины.
Напомним, карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.
Как сообщала Politeka, карантин рекордно продлили, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Ограничения теперь действуют до...".
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