Нардепам "Слуги народа" разослали подробные инструкции-тезисы по поводу медицинской реформы

В документе речь идет об исправлении ошибок, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в начале говорится о том, что создание "правильного и понятного маршрута пациента от семейного врача к специализированному уровню, а также доступ всех украинцев к квалифицированной и безотказной медпомощи - хорошая цель", но тут же приводится и другая сторона медали, мол, если оставить реформу в том виде, в котором она есть сейчас, то следует учитывать:

- увольнение около 50 000 медработников и закрытие 332 больниц;

- почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году;

- под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы;

- областные детские больницы недополучат почти 200 млн гривен.

Также в тезисах отмечается, что "надо срочно вносить коррективы. В реформе надо срочно исправлять ошибки".

Ранее мы сообщали, во время недавнего видеообращения президент Владимир Зеленский объявил, что второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде не может быть допущен. По его словам, была создана рабочая группа ведущих врачей, которая вместе с руководством МОЗ проанализировали все нюансы реформы.

Зеленский добавил, что эпидемия китайского вируса показала, что украинская медицинская отрасль "не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы".

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