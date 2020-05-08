Депутат Верховной Рады Нина Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
Такое мнение она выразила после внеочередного заседания парламента 24 апреля. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, если Украина все таки не получит помощь Международного Валютного Фонда, то стране грозит дефолт, а единственным способом его избежать станет остановка соцвыплат.
"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией у нас уже сейчас будет совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", - отметила нардеп.
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Таким образом, она считает правильным решениям принять так называемый "антиколомойский закон".
"Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время", - уверена депутат.
Напомним, ранее Международный валютный фонд назвал два условия для продолжения сотрудничества с Украиной - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят и подписан президентом Владимиром Зеленским, за второй голосовать в ближайшее время.
Стоить отметить, что МВФ уже отказал Украине в программе расширенного финансирования.
Стороны отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и перешли на 18-месячную программу stand by.
Напомним, Сытник не указал в декларации отдых.
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