Депутат Верховной Рады Нина Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ

Такое мнение она выразила после внеочередного заседания парламента 24 апреля. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, если Украина все таки не получит помощь Международного Валютного Фонда, то стране грозит дефолт, а единственным способом его избежать станет остановка соцвыплат.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией у нас уже сейчас будет совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", - отметила нардеп.

Таким образом, она считает правильным решениям принять так называемый "антиколомойский закон".



