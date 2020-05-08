Президент Украины Владимир Зеленский возмутился действиями Грузии из-за нового назначения Михеила Саакашвили

Как сообщает Politeka.net, он назвал происходящее ошибкой на пресс-конференции во время поездки в Луганскую область.

Вскоре после того, как Михеила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ, грузинского посла в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали на родину для консультаций. Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию и заявил, что грузинские власти поступают неправильно.

"У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на консультации отзывать нашего посла в Украину. Потому что отношения между нашими странами дольше любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны", - отметил глава Украины.

Владимир Зеленский предположил, что в итоге все станет на свои места, а Грузия не будет вмешиваться во внутреннюю политику Украины. Как подметил президент, Михеил Саакашвили официально стал украинцем, а он лично назначил экс-губернатора Одесской области на новую должность в правительстве.

"Чтобы никого не обижать, я думаю, это наше решение, наша внутренняя политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, с украинским паспортом, и я - президент Украины, назначил его председателем Исполкома реформ при президенте Украины, вот и все", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов.

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