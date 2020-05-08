Президент Беларуси Александр Лукашенко нанес неожиданный удар по России
Как сообщает Politeka.net, беларусы развязали с РФ экономическую войну и атаковали сразу по нескольким фронтам. На это обратило внимание издание "Беларусская правда".
В последнее время растет политическое напряжение между Беларусью и Россией. Недавно Александр Лукашенко получил от Кремля большую скидку на нефть, но при этом не упустил шанс насолить россиянам.
Он закупил нефтепродукты в Норвегии и Саудовской Аравии, с которой у России начался серьезный торговый конфликт. Таким образом, Лукашенко сорвал поставки российской нефти в тот момент, когда они как никогда нужны РФ. Вдобавок, Беларусь пытается выбить скидку на газ, стоимость которого продолжает падать.
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"В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
Пока Россия не пришла в себя от проблем на топливном рынке, Беларусь резко объявила войну на другом фронте и снизила цены на удобрения для китайских покупателей, сделав им скидку в целых 33%. Так 30 апреля Беларусская калийная компания подписала договор с консорциумом Sinochem, CNAMPGC и CNOOC.
Сделка сильно ударила по российскому "Уралкалию", которым владеет Сулейман Керимов. Руководство уже сообщило, что собирается прекратить поставки своих удобрений в Китай, хотя раньше именно это предприятия забирало себе самых лучших индийских и китайских клиентов. По данным источников, это "обратка за прошлые, всем известные "грехи" россиян" на калийном рынке в Беларуси. И все это происходит на фоне критического падения рейтинга Владимира Путина.
"Как бы там ни было, Лукашенко, можно сказать, «отомстил» Путину за все, но простят ли это в Кремле? С другой стороны, а может быть это уже и не важно, позвольте немного пофантазировать, помните, «сильный и энергичный лидер» на фоне «обнуленного» в бункере с низким рейтингом. Кто даст гарантии, что после пандемии границы на постсоветском пространстве не изменятся и кто знает, о чем мечтает Лукашенко?", - отметил автор.
Напомним, мрачный Лукашенко засветился со своим молодым преемником.
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