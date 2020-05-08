Президент Беларуси Александр Лукашенко нанес неожиданный удар по России

Как сообщает Politeka.net, беларусы развязали с РФ экономическую войну и атаковали сразу по нескольким фронтам. На это обратило внимание издание "Беларусская правда".

В последнее время растет политическое напряжение между Беларусью и Россией. Недавно Александр Лукашенко получил от Кремля большую скидку на нефть, но при этом не упустил шанс насолить россиянам.

Он закупил нефтепродукты в Норвегии и Саудовской Аравии, с которой у России начался серьезный торговый конфликт. Таким образом, Лукашенко сорвал поставки российской нефти в тот момент, когда они как никогда нужны РФ. Вдобавок, Беларусь пытается выбить скидку на газ, стоимость которого продолжает падать.

"В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Пока Россия не пришла в себя от проблем на топливном рынке, Беларусь резко объявила войну на другом фронте и снизила цены на удобрения для китайских покупателей, сделав им скидку в целых 33%. Так 30 апреля Беларусская калийная компания подписала договор с консорциумом Sinochem, CNAMPGC и CNOOC.

Сделка сильно ударила по российскому "Уралкалию", которым владеет Сулейман Керимов. Руководство уже сообщило, что собирается прекратить поставки своих удобрений в Китай, хотя раньше именно это предприятия забирало себе самых лучших индийских и китайских клиентов. По данным источников, это "обратка за прошлые, всем известные "грехи" россиян" на калийном рынке в Беларуси. И все это происходит на фоне критического падения рейтинга Владимира Путина.

"Как бы там ни было, Лукашенко, можно сказать, «отомстил» Путину за все, но простят ли это в Кремле? С другой стороны, а может быть это уже и не важно, позвольте немного пофантазировать, помните, «сильный и энергичный лидер» на фоне «обнуленного» в бункере с низким рейтингом. Кто даст гарантии, что после пандемии границы на постсоветском пространстве не изменятся и кто знает, о чем мечтает Лукашенко?", - отметил автор.

Напомним, мрачный Лукашенко засветился со своим молодым преемником.

Как сообщала Politeka, обиженный Лукашенко разозлился и тут же поплатился за свои слова.

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