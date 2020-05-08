Президент России Владимир Путин публично унизил украинского коллегу Владимира Зеленского в преддверии праздника

Как сообщает Politeka, об этом говорится в тексте на сайте Кремля.

Так, Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам разных стран, которые входили в Советский союз. При этом президентов Украине (Владимир Зеленский) и Грузии (Саломе Зурабишвили) среди них не было.

Уточним, что конфликт в Южной Осетии Россия начала в 2008 году, а аннексия украинского Крыма началась в 2014-м.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Путин направил поздравления руководству Великобритании, США и Франции.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский возмутился действиями Грузии из-за нового назначения Михеила Саакашвили.

Он назвал происходящее ошибкой на пресс-конференции во время поездки в Луганскую область.

Вскоре после того, как Михеила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ, грузинского посла в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали на родину для консультаций. Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию и заявил, что грузинские власти поступают неправильно.

Напомним, скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов.

Как сообщала Politeka, «слуги народа» слили Саакашвили, у Зеленского готовят срочное решение: что произошло.

Также Politeka писала, что Саакашвили признался, зачем Зеленский позвал его в Кабмин: «Я за мир с Россией».