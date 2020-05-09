В Тбилиси объяснили, зачем выслали своего дипломата из Киева

Об этом в комментарии журналистам рассказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя назначение экс-президента страны Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины, передает Politeka.net.

По его словам, Грузия выслала своего посла для якобы "защиты отношений между странами от авантюрных политиков".

"Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями", - подчеркнул Гахария.

Глава Кабинета министров Грузии также успокоил, что стратегическим отношениям с Украиной ничего не угрожает.

"Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами", – резюмировал он, отвечая на вопросы журналистов.

Как мы ранее рассказывали, Владимир Зеленский жестко поплатился за назначение Михаила Саакашвили. Как известно,7 мая, глава государства Владимир Зеленский издал указ о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Грузия мгновенно отреагировала на это решение и отозвала своего посла из Украины.

По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, дипломата отозвали для консультаций.

"Это обычная практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - подчеркнул министр иностранных дел.

При этом Залкалиани добавил, что "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, Саакашвили получил должность в правительстве.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну.