Президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину по поводу победы над нацизмом

Как сообщает Politeka.net, он напомнил о заслугах украинцев во время Второй мировой войны в своем обращении по случаю праздника 9 мая (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Несколько лет назад Владимир Путин заявил, что победить в войне можно было и без помощи украинцев. Владимир Зеленский подчеркнул, что победу нельзя приватизировать, как и забывать о подвигах семи миллионов украинских солдат.

"Человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом – огромен. И сегодня никто не может приватизировать победу. Говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев", - отметил президент Украины.

Чтобы подтвердить это, Владимир Зеленский в своем обращении назвал имена украинцев, которые стали героями Второй мировой войны. По его словам, жители Украины помнят о подвигах соотечественников, но не устраивают "помпезный конкурс танцев на костях".

Дорогі громадяни! 75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо. Понад сім мільйонів українців у складі Антигітлерівської коаліції протидіяли нацизму як на рідній землі, так і на різних континентах планети. Без сумніву, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом – величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися й без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися та дарувати комусь подвиги своїх українських героїв. Це все сторінки нашої історії, які гуртують і роблять нас сильнішими. Сьогодні з вірою в нашу мету я оголошую про проект меморіальних символів. У межах нього ми хочемо встановити в Україні чотири дзвони. Вчора я був на Луганщині, біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін – Дзвін Пам’яті. Зараз я на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлено Дзвін Перемоги. Ми віримо і зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності – у Сімферополі. І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожний їхній удар закарбує в нашій свідомості: «Пам’ятаймо, що єдність – це запорука нашого миру та нашої перемоги». Gepostet von Володимир Зеленський am Samstag, 9. Mai 2020

Ранее стало известно, что Владимир Путин унизил Владимира Зеленского. Глава страны-агрессора отправил поздравительные послания лидерам и гражданам разных стран, которые входили в Советский союз. При этом президентов Украине (Владимир Зеленский) и Грузии (Саломе Зурабишвили) среди них не было.

Напомним, скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов.

Как сообщала Politeka, «слуги народа» слили Саакашвили, у Зеленского готовят срочное решение: что произошло.

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