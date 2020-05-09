Президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину по поводу победы над нацизмом
Как сообщает Politeka.net, он напомнил о заслугах украинцев во время Второй мировой войны в своем обращении по случаю праздника 9 мая (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).
Несколько лет назад Владимир Путин заявил, что победить в войне можно было и без помощи украинцев. Владимир Зеленский подчеркнул, что победу нельзя приватизировать, как и забывать о подвигах семи миллионов украинских солдат.
"Человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом – огромен. И сегодня никто не может приватизировать победу. Говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев", - отметил президент Украины.
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Чтобы подтвердить это, Владимир Зеленский в своем обращении назвал имена украинцев, которые стали героями Второй мировой войны. По его словам, жители Украины помнят о подвигах соотечественников, но не устраивают "помпезный конкурс танцев на костях".
Ранее стало известно, что Владимир Путин унизил Владимира Зеленского. Глава страны-агрессора отправил поздравительные послания лидерам и гражданам разных стран, которые входили в Советский союз. При этом президентов Украине (Владимир Зеленский) и Грузии (Саломе Зурабишвили) среди них не было.
Напомним, скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов.
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