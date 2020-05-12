Президент Украины Владимир Зеленский стал объектом насмешек пропаганлиста Владимир Соловьева

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» политолог и журналист из Донецка Владимир Корнилов, комментируя желание Зеленского приехать в Донецк и Симферополь с колокольчиками, вызвал оживленную дискуссию, передает «Диалог.UA».

Причиной обсуждения стал приезд украинского президента к мемориальному комплексу «Украина – освободителям» в в пгт. Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией.

«Поехал 8 мая День примирения отмечать. Кстати, куда поехал – на границу с Россией. Вы видели это его обращение? 400 метров до границы с Россией. Я специально замерял, в том же селе Меловое… Повесил там колокольчик…А на следующий день он поехал в Закарпатье, где еще один колокольчик повесил. Сказал, что еще два повесит – в Симферополе и Донецке. Можно колпак с колокольчиками надеть и поехать», – эмоционально заявил Корнилов.

Соловьев на это не смолчал и сразу же взялся критиковать Зеленского за то, что тот «не разбирается в истории», а потому не понимает, кто настоящие герои Второй мировой войны.

«Зеленский появился на свет потому, что его родственники, его родители не были во Львове во времена львовского погрома, иначе никто не остался бы для того, чтобы дать такое чудесное произведение природы, которое потом несчастный украинский народ выбрал своим президентом… Не могу понять: Зеленский глуп, необразован или труслив?», – заявил пропагандист.

Ранее мы писали о том, что Соловьев обратил внимание, что команда Владимира Зеленского начала борьбу с контрабандой, как Россия в 90-х годах. По его мнению, это пагубно отразится на благосостоянии украинцев. Более того, действия президента и его приближенных могут развязать новую войну, а затем снять с себя ответственность.

Напомним, что Соловьев "нашел" прямую наследницу Киевской Руси.

Как сообщала Politeka, Соловьев разразился наглыми угрозами в сторону Украины.

Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.