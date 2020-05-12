Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун нарвалась на критику после слов о зарплатах врачей

Как сообщает Politeka.net, она обратилась к новому министру здравоохранения Максиму Степанову на своей странице в Facebook. Уляна Супрун призвала не вмешиваться в медреформу, которую она начала внедрять в Украине.

Бывшая глава Минздрава заявила, что врачи не готовы возвращаться в прежнее русло. В то же время, Уляна Супрун против повышения зарплат украинским медикам.

"Критическая масса медиков и пациентов в Украине уже не готовы возвращаться в прошлое. Однако теперь в качестве плана вы предлагаете, чтобы "Все медицинские работники, работающие на втором и третьем звене, а это около 400 000 человек, должны получать повышенную заработную плату", - отметила Уляна Супрун. - "Позвольте объяснить, почему этот шаг не решит проблему, а только создаст новые риски".

По словам Уляны Супрун, с начала реформы уже более 300 медучреждений получили меньше денег. Повышение зарплат не исправит ситуацию, а только отсрочит неизбежное.

"Говоря медицинским языком, выплатив 11 млрд больницам, вы дадите им обезболивающее, но откажетесь лечить причину болезни. Врачи хотят иметь возможность зарабатывать больше постоянно, опираясь на результаты своего труда, а не на жесты щедрости от министров", - заявила Уляна Супрун.

Пользователи социальной сети возмутились предложениями экс-чиновницы. Комментаторы считают, что именно реформа Супрун привела к катастрофической ситуации в украинской медицине:

"госпожа Супрун пусть лучше расскажет, как они считали тарифы на мед. услуги, закладывая зп врачам 5 тыс. гривен, горе-реформаторка"; "Валите Вы уже в свою Америку, хотя наверно там, такие "реформаторы" как Вы, НХ не нужны! Оставьте МОЮ страну в покое!"; "Почему Супрун, начиная реформу, не села в машину и проехалась по отдаленным районам, а руководила из Киева!"; "Зачем Вы обманываете людей? Вы пишете, что лучше будет для медицины, для больных, тогда как уменьшается государственное финансирование. Как это может быть?"; " Народ включите свои мозги, агент и гражданка США Супрун, работает исключительно в интересах США! Нас колонизируют, а вы аплодируете этому! Очнитесь, люди! Давайте строить независимую Украину!".

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