Бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская хочет вернуться в Украину

Такое заявление она сделала во время онлайн-интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано в YouTube, сообщает Politeka.net.

Нынешний депутат госдумы России заявила, что готова стать послом России в Украине. По ее словам, она хочет, чтобы между людьми снова был мир.

«Я готова (стать послом России в Киеве), потому что я люблю Украину, потому что я ее знаю, потому что она во мне», - заявила Поклонская.

Кроме этого, Поклонская призналась, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, и голосовала бы за него на выборах.

Стоит отметить, что во время этого интервью Поклонская, которую в свое время прозвали «няш-мяш», заявила, что Виктор Янукович был ее президентом. Она отметила, что поддерживала режим президента-беглеца, хоть и не голосовала за него. По словам Поклонской, она считала его законно избранным главой государства. «Няш-мяш» также отметила, что при Януковиче люди якобы хорошо жили и получали высокую зарплату, а протестующие просто поддались на уговоры провокаторов.

Революцию Поклонская назвала переворотом, а Майдан – безобразием. При этом, российская чиновница всерьез готова вернуться в Украину и даже занять значимый пост.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма: "кто сунется на нашу землю...".

Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России: "Они этого хотят".