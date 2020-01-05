Колишня "прокурор" Криму і депутат Державної Думи Росії Наталія Поклонська заявила, що готова працювати в Києві послом

Чиновниця заявила, що не боїться українських радикалів. Поклонська впевнена, що це її обов'язок перед дідами, які віддали життя за світ без фашизму. Тому їй варто працювати послом, передає Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

"Я готова поїхати і працювати. Абсолютно точно, я не боялася і не боюся радикалів. Швидше, навпаки. Вони вже добряче познущалися над Україною. Думаю, вистачить. Наші народи повинні жити в мирі та благополуччі. Це наш борг перед дідами, що віддали життя за світ без фашизму", - заявила депутатка.

"Прокурор" додала, що наявність посла у Києві стане важливим кроком до миру між країнами. Потрібно, на її думку, прибрати "спадщина змовників", що було після 2013 року.

"Наявність посла Росії в Києві може стати найважливішим кроком на шляху до врегулювання конфлікту. Ну і, звичайно ж, допоможе розібратися з „спадщиною“ змовників, які влаштували державний переворот в Україні і разбазаривших її землі", - уклала Поклонська.

Раніше ми повідомляли, що депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська вирішила хайпануть і висловилася про новорічному привітанні президента України Володимира Зеленського.

"Як завжди, багато критиків — все їм не подобається. А ось я рада змін, які відбулися в Україні. Вперше за всю історію країни не було соромно за українського президента. Пропало відчуття, що ти знаходишся на з'їзді КПРС, де зачитують нудний доповідь про посівних і ударних трудові подвиги. Зазвичай після такого ложка з олів'є в рот не лізе — пропадав апетит", - гучно заявила вона.

Під повідомленням Поклонської в Мережі виникла бурхлива дискусія.

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